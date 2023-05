Nubi sparse e massime sui 22° nella domenica di Giovinazzo

Da lunedì sole e temperature in risalita

DOMENICA 21 MAGGIO

Inizia a migliorare la situazione meteorologica in Puglia, finalmente con la prospettiva di diversi giorni di stabilità.Quest'oggi, domenica 21 maggio, nubi sparse sin dal mattino su Giovinazzo, con correnti deboli da nord e mare quasi calmo. Massime in risalita sino a 22°, Pomeriggio caratterizzato ancora da variabilità, senza rovesci. Serata con ventilazione nord-ovest di moderata intensità che porterà ad ampie schiarite da lunedì, quando il termometro risalirà sino a 24°. Punte di 26° attese in settimana, primo anticipo di inizio estate, finalmente.SOLE - Sorge: 5:29, Tramonta: 20:09LUNA - Leva: 6:22, Cala: 22:27 - Luna crescente