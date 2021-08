Novena alla Madonna di Corsignano, giornata dedicata alle aggregazioni laicali

Prosegue la novena dedicata alla Madonna di Corsignano, co-patrona di Giovinazzo, ed arriva quest'oggi, mercoledì 18 agosto, al sesto appuntamento, che avrà come protagonisteda sempre impegnate nel diffondere la cultura della solidarietà, gratuità e il senso civico.Come di consueto, le messe assicurate saranno celebrate in fascia mattutina alle ore 6.30 e 9.00 e successivamente in fascia serale alle 19.00, 20.30 e 22.00. In particolare, la celebrazione eucaristica delle 19.00 sarà animata dallesodalizi che si spendono nel tenere viva la fede e la devozione di chi ha testimoniato con la propria vita le parole e le opere di Cristo.A seguire, la celebrazione delle 20.30 avrà luogo grazie all'animazione dell'Azione Cattolica Cittadina, punto di riferimento per tanti giovani e adulti desiderosi di vivere con gioia il Vangelo nella vita quotidiana, dal Gruppo Scout, associazione che forma piccoli e grandi ad assaporare il valore del servizio agli ultimi, e le Associazioni per la Legalità, instancabili nel diffondere l'importanza della giustizia e della legittimità di ogni azione compiuta da ogni singolo cittadino in società.La presenza di tali gruppi alle messe serali è testimonianza di un agire comune, teso a mettere sempre al primo posto l'altro con i suoi tanti volti: di malato, di povero ed emarginato, di persona provata da dipendenze ed eccessi, o semplicemente di uomo o donna che ha perso la via che porta a Dio. Tanti volti e tanti modi di definire debolezze e difficoltà, che però sono riconducibili ad un solo modo di chiamare chi ne soffre: fratello e sorella.Domani, 19 agosto, sarà festa, perché giorno dedicato alla memoria liturgica in onore di Maria SS. di Corsignano. Una giornata attesa, perché vero cuore pulsante del programma di festeggiamenti messo in piedi dal, presieduto da Gaetano Dagostino e guidato spiritualmente da don Andrea Azzollini.