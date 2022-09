Notte Bianca della Poesia, ecco la 12esima edizione. Ospite Beppe Costa

La dodicesima edizione della Notte Bianca della Poesia è stata illustrata in tutta la sua essenza in un incontro-conferenza stampa svoltosi giovedì 1 settembre nell"Auditorium della sala Marano all'Istituto Vittorio Emanuele a Giovinazzo. Il patron della celebre manifestazione, Nicola De Matteo, delegato della Città Metropolitana di Bari, dedito da anni alla promozione artistica e culturale dello storico immobile situato nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, ha tracciatocon accuratezza i momenti salienti che si svolgeranno nella due giorni in cui la bellezza dei versi poetici e dell'arte saranno al centro dell'attenzione del pubblico di affezionati di questa iniziativa di alto spessore culturale.Infatti, prima sabato 3 a Molfetta nell'Auditorium della Madonna della Rosa e dopo domenica 4 settembre a Giovinazzo, nel cuore del nostro delizioso centro storico, si snoderà l'attesa edizione del 2022 in cinque locations suggestive: Chiesa di San Francesco da Paola in piazza Benedettine, Sala San Felice nell'omonima piazza, chiesa del Carmine in via Cattedrale, Vedetta del Mediterraneo in via Marco Polo e chiostro dell'Hotel San Martin in via S. Domenico Maggiore. Alla conferenza stampa, tra gli interventi, è stato simpatico quello dell'avvocato Francesco Mastro che, invitato da Nicola De Matteo, ha presentato la giovanissima band musicale Drillz, che aprirà con sprint e talento la serata di domenica 4 in piazza Benedettine. Di questa nuova formazione musicale fa parte suo figlio Michele batterista, e il noto penalista ha colto l'occasione per presentarla in sala Marano.Il Sindaco Michele Sollecito ha definito la manifestazione" tappa rilevante di un percorso dedicato alla bellezza dei versi che dura tutto l'anno, iniziativa culturale che ha guadagnato consensi tutti gli anni". Il primo cittadino ha anche posto in risalto la fattiva collaborazione con gli studenti del liceo classico-scientifico "Spinelli" di Giovinazzo. L'aspetto turistico e di conoscenza della città, attraverso il giretto nelle locations situate nel centro storico, è un aspetto che vien fuori dagli interventi di Nicola De Matteo e del sindaco.IL COMMENTO DELL'ACCADEMIA DELLE CULTURE E DEI PENSIERI DEL MEDITERRANEO Abbiamo ricevuto un commento sull'incontro di presentazione alla stampa da parte dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo."Il Presidente De Matteo ha sottolineato la rilevante presenza alla XII Edizione della "Notte Bianca" del poeta, scrittore e traduttore Beppe Costa, noto peraltro come editore raffinato e protagonista di un connubio intellettuale e poetico con il celebre Dario Bellezza. Va sottolineato che alcune liriche di Costa (accompagnato alla tastiera dal Maestro Vito De Santis), nello svolgimento delle serate, saranno recitate dalla voce ricca di sensibilità artistica di Elisa Barucchieri, nota coreografa e artista a tutto tondo. Non ci sarà solo poesia, ha continuato De Matteo, ma, abbracciando cultura e arte in senso ampio, a Notte Bianca della Poesia vedrà arricchite le sue pregevoli ambientazioni dalle opere di due affermati scultori, Pino Potenzieri Pace e Carolina Sperti. Sempre all'insegna dell'afflato artistico non mancherà la musica di qualità, con l'esibizione, accompagnata dal Maestro Emanuele Petruzzella, del soprano Marilena Gaudio, interprete di brani di Giacomo Puccini e Vincenzo Bellini. Gli ensemble musicali dei giovanissimi Drillz e dell'Antica Barberia del Corso, con le loro brillanti esecuzioni, apriranno e chiuderanno la "Notte Bianca", mentre offrirà sfoggio del suo talento anche la giovane vocalist Denise De Giglio. Nel prendere a sua volta la parola, infine, il Direttore Artistico della manifestazione poetica, Gianni Antonio Palumbo, ha voluto menzionare tutti i moderatori, i lettori, le associazioni poetiche e artistiche che saranno presenti sia a Molfetta che a Giovinazzo, invitando i responsabili di alcune di loro ad illustrare caratteri e contenuti della loro presenza alla XII Edizione della Notte Bianca della Poesia.Sono quindi intervenuti i presidenti delle associazioni presenti alla conferenza stampa.Vi saranno poi reading a tema ambientale, per la salvaguardia degli animali e ancora performance teatrali."Il programma è molto fitto oltre che interessante: poesia, narrativa, produzioni editorialie musica. Per consultarlo ampiamente si può cliccare sul link : https://www.culturedelmediterraneo.it/i-nostri-prossimi-eventi/