Si è allontanato nella serata di ieri, intorno alle ore 21.30, dalla propria abitazione, e da allora non ha più fatto ritorno a casa. Preoccupazione a Giovinazzo per, 68 anni, del posto, di cui non si hanno notizie da circa 12 ore.Sono stati gli stessi familiari, preoccupati, a denunciarne l'allontanamento sunon vedendolo rientrare dopo alcune ore, fornendo anche una foto dell'uomo. Al momento dell'allontanamento, inoltre, il 68enne indossava un paio di jeans chiari, un giubbotto blu ed un cappellino. È uscito senza occhiali, telefono cellulare, documenti e soldi. Il caso, inoltre, è stato segnalato alle forze dell'ordine,, e alChiunque, dalle descrizioni caratteristiche e dalla foto, dovesse rintracciarlo può informare la famiglia (), io il numero di pronto intervento) oppure la).