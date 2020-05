Ritrovata la ragazza allontanatasi da una struttura a Giovinazzo. Sta bene

È stata ritrovata la ragazza di 16 anni allontanatasi volontariamente il 5 maggio scorso da una struttura giovinazzese.A comunicarlo, poco fa, la stessa comunità "Talenti" che ha teso a precisare come la minorenne stia bene ed al momento sia in totale sicurezza. La giovane aveva fatto perdere le sue tracce la scorsa settimana ed era così scattato il Piano Provinciale per la Ricerca delle Persone Scomparse, con lache aveva diramato una avviso per rintracciare la minore.Risolutivo l'intervento dei Carabinieri, che seguivano la vicenda già da alcuni giorni.Una storia a lieto fine, dunque. Alla ragazza l'augurio di ritrovare piena serenità.