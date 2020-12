È tornato a casa Angelo Bavaro, era scomparso da venerdì

, il 68enne di Giovinazzo sparito nella serata di venerdì è tornato a casa. L'uomo ha fatto rientro ieri sera nella sua abitazione di via Rucci, anche se non sono ancora chiari i motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi: «Tutto si è risolto con il rientro autonomo a casa», scrive la famiglia suSono state ore vissute all'insegna dell'ansia per i familiari dell'uomo, che si era allontanato da casa venerdì sera. Al momento della scomparsa indossava un paio di jeans chiari, un giubbotto blu e un cappellino. Nessun documento, nessun cellulare. Dopo essere uscito dalla propria abitazione, non ha più dato sue notizie. La famiglia aveva deciso di allertare le forze dell'ordine e di sporgere: in città sono arrivate anche le unità molecolari delLa famiglia è rimasta in ansia fino a ieri sera, quando il 68enne è tornato a casa: «Vogliamo ringraziare tutti - scrive ancora la famiglia - nessuno escluso, a partire dalle Autorità, i fratelli colleghi di ogni colore d'istituto, i parenti, gli amici e quanti da ogni parte hanno contribuito alle ricerche.».