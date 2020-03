No a messe, salme benedette e condotte al cimitero: le decisioni dei Vescovi pugliesi

Una lunga lettera in ossequio a quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana

Con una lunga lettera i Vescovi della Puglia, tra cui, scrivono a fedeli e clero spiegando quali saranno le regole a cui attenersi, che noi avevamo in parte anticipato nelle scorse ore.La lettera arriva in seguito al Decreto del Presidente del Consiglio e del Comunicato stampa della Conferenza Episcopale Italiana pubblicati in data 8 marzo 2020 ed è frutto dei lavori della Conferenza Episcopale Pugliese tenutasi a Bitonto nella mattinata di lunedì 9 marzo.Questa la lettera:9 marzo 2020I Vescovi di Puglia"