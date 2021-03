Conferenza Episcopale Pugliese, stoccata agli amministratori su Settimana Santa

Di seguito la nota dellache intende mettere un punto fermo su quanto affermato nei giorni scorsi dai Sindaci dell'ANCI Puglia e da settori della Regione circa la possibilità di ulteriori restrizioni per contenere il contagio da Covid-19.In riferimento a quanto apparso su alcuni organi di stampa circa le celebrazioni della Settimana Santa in Puglia, la Conferenza Episcopale Pugliese precisa quanto segue.per garantire la sicurezza della salute pubblica e contemporaneamente favorire la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni della Settimana Santa. Tali disposizioni osservano quanto disposto:- nel "Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo" del 7 maggio 2020, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministro dell'Interno, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico;- nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, in vigore dal 6 marzo e sino al 6 aprile 2021.In particolare, si fa presente che:- non sono ammesse processioni ed altre forme di pietà popolare che comportino assembramenti e concentrazione di persone;- l'accesso in chiesa è condizionato all'uso della mascherina, all'igienizzazione delle mani e al controllo della temperatura, che deve essere inferiore a 37,5°;- i posti in chiesa sono distanziati e regolamentati dal "servizio d'ordine", che non ammette più persone rispetto alla capienza massima definita.Con il presente Comunicato vogliamo ribadire alle Autorità locali e ai fedeli che parteciperanno alle celebrazioni della Settimana Santa, che il senso di responsabilità circa le misure di prevenzione dal contagio Sars-Cov-2