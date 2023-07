Nicola Giotti presenta a Giovinazzo il libro "Metamorfosi"

Unariferita al settore pasticceria che ha varcato i confini nazionali.Questo è il pregio da attribuire al maestro pasticcereche ha illustrato nel suo libro, intitolato per l'appunto "Metamorfosi", la bellezza della sua invenzione,tecnica particolarissima applicata in campo dolciario.Il libro, edito da Chiriotti, propone splendide foto e un interessante scritto nel quale con dettagli e approfondimenti tecnici si può scoprire tanto sulla tecnica inventata dal noto maestro pasticcere di Giovinazzo, grazie a cui, Giotti, nel suo laboratorio, crea autentiche opere d'arte con il cioccolato. Molte creazioni originali sono diventate celebri icone donate a personaggi importanti oltre che presentate per onorare cerimonie ed eventi di rilievo.Per saperne di più e lasciarsi coinvolgere dalla vivacità dialettica e dalla simpatia di Nicola Giotti non resta che seguire la presentazione che si terrà oggi, lunedì 24 luglio, alle ore 19.00, nei pressi della sede della Pro Loco in piazza Umberto I. L'evento lettario-dolciario è patrocinato dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo guidato da Cristina Piscitelli. La presentazione sarà possibile grazie all'ausilio dell'associazione Xenia, di Luca Barbone, Giuseppe Depergola, Michele Palmiotto e Danilo Bragazzi.I saluti istituzionali saranno portati proprio da Cristina Piscitelli, mentre per la Pro Loco, che ha promosso l'iniziativa, interverrà Teresa Fiorentino. Dialogherà con l'autore la giornalista di Viva Network, Marzia Morva.L'ingresso è libero e al termine ci sarà una sorpresa per il pubblico.