Nicola Colaianni ospite dell'ANPI Giovinazzo per parlare di referendum

Domenica e lunedì prossimi, 20 e 21 settembre, gli italiani saranno chiamati ad esprimere il proprio voto in merito alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari attraverso ilLaha quindi organizzato per giovedì 17 settembre, alle ore 20:00, in Sala San Felice a Giovinazzo, un incontro pubblico con successivo dibattito su "Referendum, Parlamento e Costituzione".Saranno modificati gli artt. 56, 57 e 59 della nostra carta costituzionale e gli interrogativi più pressanti sono: «quali sono le motivazioni di questa Legge di modifica costituzionale? Quali implicazioni porterà la conferma popolare di questa riforma? Cosa bisogna sapere per votare consapevolmente».A rispondere a queste domande ci sarà il prof.già magistrato della Suprema Corte di Cassazione, docente di Diritto Ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Bari e Deputato.