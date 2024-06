Nel box di casa cocaina e marijuana. Arrestato, subito rimesso in libertà

Evidentemente è aumentato il fabbisogno di droga a Giovinazzo dove ihanno fermato in flagranza di reato undel posto trovato in possesso diper un peso complessivo pari a. L'arresto è stato convalidato, mentre l'indagato è tornato in libertà.I fatti risalgono allo scorso mercoledì pomeriggio, attorno alle ore 18.30, quando il personale dellaha fermato per un controllo l'uomo,le sue iniziali, un volto noto alle forze dell'ordine per vicende giudiziarie passate. Le verifiche sono state poi estese anche al garage pertinente alla sua abitazione, in via Eustachio dove nel 2019 i militari recuperarono unaperfettamente funzionante e una scatola con un centinaio di munizioni.Stavolta, però, ihanno rinvenutodel peso dipari a, oltre ad alcune banconote di vario taglio provento dell'attività di spaccio. Immediato il sequestro della droga e dei soldi, mentre per l'uomo, ascoltato il parere della, è scattato l'arresto in flagranza di reato con l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio e la detenzione ai domiciliari.Intanto, in attesa di indagini per stabilire la provenienza delle sostanze, il, difeso dall'avvocato, è tornato in libertà: la giudice delha rigettato la richiesta dei domiciliari rinviando al 22 novembre l'udienza del rito abbreviato formulato con richiesta di termine a difesa.