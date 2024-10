Droga e bilancini in casa: 23enne arrestato e rimesso in libertà

Hashish e bilancini: è finito ai domiciliari unincensurato del posto, arrestato dallacon l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con processo per direttissima, è tornato in libertà. In casa del giovane, gli agenti delnon ci sono arrivati per caso.Durante un'attività info-investigativa, nei giorni precedenti avevano avuto notizia che il 23enne potesse detenere qualcosa di sospetto. Fino a quando non hanno deciso di passare all'azione, infilandosi in casa, in via Sindolfi. Giovedì scorso gli investigatori sono arrivati in città: qui, presso la sua abitazione, i poliziotti hanno avviato un controllo specifico, iniziando una perquisizione. Avevano evidentemente il sentore che qualcosa di nascosto vi fosse, in tema di droga, e così è stato.Deteneva, all'interno di un vano della propria casa,. «Sostanza stupefacente», quella sequestrata dagli uomini del vice questore, che per gli inquirenti, «non era destinata al consumo personale». Le verifiche sono andate avanti nell'abitazione, dove gli agenti hanno scovato anchee materiale utile comunemente usato per il confezionamento delle singole dosi da destinare, probabilmente, sulle piazze di spaccio locali.Il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre l'indagato è stato arrestato. Ristretto ai domiciliari è stato giudicato col rito direttissimo davanti al giudice deldel capoluogo pugliese,. Il 23enne giovinazzese, difeso dall'avvocato, dopo la convalida, è tornato in libertà.