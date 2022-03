Nel Barese per truffare un'anziana. I Carabinieri: «Denunciate sempre»

Da qualche parte l'informazione utile ai due truffatori, entrambi provenienti da, sarà pure partita: in un appartamento di un palazzo come tanti, in una zona periferica del centro abitato di Terlizzi, in contrada Santo Stasi, viveva un'anziana da sola.Non a caso, uno dei due raggiratori, aveva pensato di presentarsi alla, siamo nel 2020, come un fantomatico dipendente delle, riuscendo a spillare all'anziana, in due tranche,. E se inon avessero studiato il caso,, 70 anni, e l'amico,, 48 anni, tutti e due napoletani e vecchie conoscenze delle forze dell'ordine sempre in materia di truffe, probabilmente avrebbero continuato così, a prendere di mira altre persone sole e indifese in giro per l'Italia.Quella somma, secondo il piano dei due impostori, arrestati lunedì dai militari diretti dal capitanosu ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari del, con l'accusa di truffa nei confronti di una persona anziana, sarebbe stata la cifra che la vittima avrebbe dovuto versare loro per saldare un debito contratto dalla figlia con una società finanziaria. Tutto falso, ovviamente, un'invenzione bella e buona, ma che sull'anziana ha sortito l'effetto sperato.I due, d'altronde, entrambi con un ricco e variegato palmares di reati - anche specifici - alle spalle, avevano pianificato il piano rasentando la perfezione, organizzati in ogni minimo dettaglio. In primis, avevano badato bene a contattare la loro vittima esclusivamente per telefono, secondo uno schema molto ben consolidato.Il fatto risale a due anni fa. Era il 23 luglio 2020. Secondo quanto emerso finora dalle indagini, coordinate dal pubblico ministero della, l'anziana 75enne avrebbe ricevuto una telefonata da una persona che dichiarava di essere suo nipote, e che sarebbe passato da lei il giorno successivo per farsi consegnare 10mila euro da consegnare alla madre, figlia dell'anziana, che vive fuori regione.Il denaro sarebbe servito per saldare un debito contratto con una società finanziaria. Tutto falso, ovviamente. L'anziana, per aiutare la figlia e il nipote, avrebbe accettato di consegnare la somma richiesta direttamente nelle mani di uno dei due imbroglioni, che - il giorno seguente - si sarebbe presentato all'uscio della sua porta. E la vittima, vedendosi trattata con i guanti, ha pensato davvero che l'uomo fosse un dipendente dellaTant'è che per un paio di volte, con la truffa che ormai aveva presupposti in abbondanza per essere consumata, il truffatore, con l'aiuto del complice, è riuscito a farsi consegnare prima la somma die successivamente ulterioriche avrebbe spedito al nipote della signora. Quindi la fuga.Ma ad un certo punto qualcosa si è inceppato. E grazie al sospetto e alla proficua collaborazione con isi è venuto a scoprire che l'anziana altro non era che la vittima di un raggiro continuato. Il resto lo hanno fatto le serrate indagini dei militari della, coordinati dal tenente, i quali hanno utilizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e ascoltato, oltre alla vittima, alcuni testimoni mettendosi sulle tracce dei due uomini originari di Napoli, loro vecchie conoscenze.La giustizia è lenta, ma arriva sempre. E per i due, a distanza di quasi due anni, sono scattate le manette: per ilsi sono aperte le porte della casa circondariale di Poggioreale, mentre il, a causa del suo precario stato di salute, è stato confinato agli arresti domiciliari.Ora le indagini proseguono per cercare di capire se siano sempre loro i responsabili di altre truffe, messe a segno negli ultimi mesi frae compiute con le stesse modalità.