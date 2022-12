Natale in Centro, tutti gli eventi dall'8 all'11 dicembre

IL PROGRAMMA

Aprirà quest'oggi, in piazza Costantinopoli a Giovinazzo la, dove tanti piccoli e piccole potranno farsi una fotografia da tenere nell'album dei ricordi. Ed oggi iniziano anche i percorso natalizi nel borgo antico.Gli eventi sono tra quelli inseriti nel vasto cartellonevarato dall'assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Giovinazzo, guidato da Cristina Piscitelli. Ma quello di piazza Costantinopoli non sarà l'unica tra le iniziative natalizie da seguire in questo lungo ponte dell'Immacolata Concezione nella cittadina adriatica. Di seguito, quindi, vi proponiamo tutti gli appuntamenti da non perdere sino a domenica 11 dicembre.Casa di Babbo Natale in piazza Costantinopolia cura di Center Service CoopPercorso natalizio nel borgo antico con luminarie ed alberi di Natale (dalle 17.00)Mercatini di NatalePiazza Duomo e Piazza MeschinoMercatino di Natale della Touring Juvenatium dalle 18.00 alle 22.00 (domenica dalle 10.00 alle 13.00)Sala Primavera - Istituto Vittorio Emanuele IIBimbinfesta - laboratori e giochi per piccoli elfi presso Cartolibreria Mary PoppinsA cura della ProLoco"Esperienze d'arte" - mostra dei lavori degli alunni terza e quarta classe della scuola primaria "San Giovanni Bosco"a cura della Touring Juvenatium.Sala San Felice