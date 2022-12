Natale fiorito per l'Anffas Giovinazzo

"Il fiorito Natale" dell'Associazione Anffas di Giovinazzo, nell'edizione del dicembre del 2022, si tingerà del verde ricco di speranza per un mondo che ci auguriamo sia davvero solidale. Il periodo che precede il Natale è un momento speciale per tutte le associazioni di volontariato a carattere sociale impegnate sul territorio per diffondere le campagne di sensibilizzazione e promuovere la raccolta fondi. Il mese di dicembre è particolare anche per l'Associazione Anffas che si tinge dei colori della solidarietà, del rispetto e della sensibilità verso le persone con disabilità intellettiva e/ o relazionale. Vista la riforma del terzo settore, da poco attuata, l'Anffas Giovinazzo diviene Anffas APS- Associazione di promozione sociale. L'impegno dell'Anffas di Giovinazzo è noto a tutti: anche in questo dicembre del 2022, il presidente Michele Lasorsa, alla guida dell'associazione sin dalla sua costituzione, precisamente dal 18 maggio del 1990 e i volontari Alfonso Lasorsa, Nicoletta Girolamodibari, Emma Binetti e Nicola Orlando saranno impegnati per la nuova iniziativa solidale di fundraising "Per un fiorito Natale". In questa occasione incontreranno soci e simpatizzanti per la vendita della pianta della Stella di Natale, delicato fiore simbolo delle festività natalizie. Per questa iniziativa il gruppo dei volontari sarà in piazza Vittorio Emanuele sabato 10 e domenica 11 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 14.00. La nuova edizione della campagna solidale è finalizzata all'inclusione sociale dei ragazzi con disabilità che frequentano la sede associativa, sita in via A. De Gasperi 41/43 a Giovinazzo, nonché per favorire e promuovere l'attuazione di attività ricreative e didattiche tra cui la "theatre-terapy".Per quanto riguarda le attività laboratoriali, i volontari Alfonso Lasorsa e Nicoletta Girolamodibari stanno portando avanti il progetto "Social Inclusione". Ci fanno sapere dall'Anffas che si tratta della promozione di iniziative di inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso l'uso di strumenti informatici e delle tecnologie assistive, quali fattori abilitanti e strumentali sia per la valorizzazione delle potenzialità e delle risorse delle persone disabili e delle loro famiglie, sia per il sostegno e la promozione del recupero dell'autonomia di tali soggetti. L'utilità sociale dell'Ausilioteca Informatica, così implementata, è strettamente connessa non solo alla possibilità di ospitare utenti con disabilità, anche accompagnati dalle famiglie, per il loro tempo libero, per ricerche su internet, per fare esperienza nell'utilizzare le tecnologie ad hoc, per socializzare con altri utenti mediante i social network. Il progetto pone come elemento di innovatività la realizzazione di un Laboratorio Sociale di utilità pubblica per favorire l'inclusione sociale dei disabili e per valorizzarne potenzialità e risorse.Il Natale 2022 porterà in campo, per il sesto anno consecutivo, l'attuazione della stretta collaborazione tra Telethon e l'Anffas Nazionale. L'associazione, che si occupa delle persone con disabilità, supporterà la raccolta fondi indetta dalla Fondazione Telethon nella manifestazione "Io sostengo la ricerca con tutto il cuore". Anche questo dicembre 2022 le due associazioni scenderanno in campo in molte piazze italiane per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare, che sta aiutando molti bambini a diventare grandi. A loro tutti i volontari dedicano tempo e impegno, distribuendo i "Cuori di cioccolato" in piazza che si potranno ritirare a fronte di un contributo. A Giovinazzo i volontari dell'Anffas Alfonso Lasorsa e Nicoletta Girolamodibari e il presidente Michele Lasorsa incontreranno in piazza Vittorio Emanuele tutti coloro i quali vorranno rivolgere attenzione a questa raccolta fondi nei giorni di sabato 17 e domenica 18 dicembre dalle ore 8.00 alle 14.00. La sede associativa Anffas di Giovinazzo è tra le poche associazioni Anffas del territorio circostante a collaborare da anni con la Fondazione Telethon. La nuova campagna di sensibilizzazione sociale sosterrà Telethon e la sua ricerca scientifica nella cura delle malattie genetiche rare. Molte delle disabilità sia intellettive sia relazionali hanno origine genetica e questo è dal punto di vista medico e soprattutto scientifico, un punto di congiunzione importante tra le due associazioni.Un pensiero della volontaria Anffas Annarita Orlando racchiude emozioni e nostalgia.«Quest'anno il nostro Natale è un po' triste per via della scomparsa di un socio fondatore, Aurelio Iodice: proprio in sua memoria e, per tenere in vita quelli che erano i suoi principi di solidarietà, noi continuiamo la nostra opera-ci ha detto, emozionata. Ci tengo tanto perché lui era mio zio e perché se sono volontaria Anffas lo devo a lui che ventuno anni fa mi fece conoscere l'associazione: da quel giorno camminiamo insieme nel segno della solidarietà, rivolgendo attenzione al mondo del volontariato sociale porgendo attenzione alle persone con disabilità».Il presidente Michele Lasorsa e lo staff dei volontari dell'associazione Anffas ringraziano la comunità cittadina per l'attenzione a loro rivolta e augurano a tutti buone feste in serenità e pace nel cuore.