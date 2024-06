"Abbi cura di me", il progetto per la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli

Il progettovuol richiamare l'attenzione sul pregio e la bellezza storico-artistica della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli di Giovinazzo che necessita di restauro e risanamento conservativo. Per parlare di questo progetto l'Arciconfraternita della splendida chiesetta situata nel centro storico, in via Cattedrale, ha organizzato una iniziativa che si terrà oggi, martedì 4 giugno alle ore 20.00 in piazza Costantinopoli a Giovinazzo. Il motto dell'incontro che affonderà le radici nella storia e nell'arte della Chiesa " non abbandoniamo a se stesso questo scrigno di tesori, abbiamo bisogno che anche tu abbi cura di esso", pone in risalto sulla bellezza dell'arte lì racchiusa.La serata, condotta dalla giornalista Marilena Farinola, proporrà l'intervento dello storico dell'arte Francesco Di Palo che curerà una relazione introduttiva sui contenuti su citati cui farà seguito il concerto "Ave Regina Gloriosa- La devozione mariana nella musica medievale" a cura dell'Ensemble Concentus. Nel corso della serata saranno proposti abiti d'epoca creati da Atelier Glamour di Sara Bavaro e indossati da studentesse dell' I.I.S.S. Amerigo Vespucci di Molfetta. Le acconciature saranno a cura di Freakhairshow.«L'iniziativa progettuale nasce con la convinzione che, anche le opere d'arti hanno bisogno di cure per restituire loro un volto e, quindi porre luce nuova sul loro essere- ci hanno fatto sapere dalla Confraternita -. Questo è l'impegno che la Confraternita Santa Maria di Costantinopoli ha assunto negli anni scorsi cominciando da una piccola goccia che incontrando l'attenzione di molti ha condotto a un oceano. L'unico e solo obiettivo, "curare e custodire un pezzo d'arte e storia di Giovinazzo"Naturalmente sappiamo benissimo che, per raggiungere un obiettivo bisogna pensare, creare, lavorare con impegno; ecco perché nel nostro piccolo cerchiamo di farci conoscere organizzando eventi che possono fare riflettere, pensare alle belle cose che sono custodite nella bellissima chiesa di Costantinopoli. Per l'evento del 4 giugno, ringraziamo il Comune di Giovinazzo per il patrocinio, l'associazione Xenia, Giovinazzo affacciata sulla bellezza e Comitato feste patronali Giovinazzo per la loro gentile collaborazione».