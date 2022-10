Santi Cosma e Damiano: stasera la processione a Giovinazzo

Dopo la novena dal 17 al 25 settembre e la memoria liturgica del 26 settembre scorsi, dal 6 all'8 ottobre si è tenuto il Triduo in onore deiI festeggiamenti sono stati occasione per raccogliere fondi per la GILS, l'associazione che lotta da anni a Giovinazzo contro la sclerodermia.Questa sera, 9 ottobre, ci sarà la processione delle sacre effigi per le vie della città, organizzata dalla Confraternita di Maria SS di Costantinopoli e dall'Associazione SS Medici Cosma e Damiano, sotto il coordinamento e l'assistenza spirituale di don Andrea Azzollini, parroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta.La processione sarà accompagnata dalla musica dell'Orchestra di Fiati della Scuola "Filippo Cortese" e prenderà il via alle 18.45, percorrendo il seguente itinerario: