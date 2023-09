SS. Medici Cosma e Damiano, il programma a Giovinazzo

Il programma

Si rinnova a Giovinazzo l'appuntamento con la festa liturgica in onore de. Anche quest'anno i festeggiamenti non potranno svolgersi nella chiesa di S. Maria di Costantinopoli, sita nel centro storico nell'omonima piazza, perché necessita di interventi di restauro, per cui è stato effettuato il trasferimento del simulacro dei Santi Medici nella Concattedrale di Santa Maria Assunta grazie alla concreta collaborazione dell'omonima confraternita.È tanta la devozione verso i due medici martiri che hanno dedicato la loro vita a prendersi cura dei poveri e dei bisognosi. Loro sono un concreto esempio per tutti i cristiani, uniti nella fede a loro rivolta e per Maria SS. di Costantinopoli che su questa festa porrà anche quest'anno la sua ala protettrice.L'appuntamento con una festa di fede e tradizione antica si svolgerà nella Concattedrale di Giovinazzo. Il padre spirituale della Confraternita di Maria SS di Costantinopoli, Padre Pasquale Rago e Carmine Palermo, Priore, hanno reso noto il programma della festa curata dall'Associazione SS. Medici Cosma e Damiano e dalla suddetta Confraternita, istituita nel 1598 della quale quest'anno ricorre il 425° Anniversario dalla fondazione.A partire da oggi, martedì 19 novembre, e sino al 30 settembre 2023 si svolgerà il Pio esercizio della novena.- ore 7.30 - Santo Rosario- ore 8.00 - Celebrazione Eucaristica- ore 18.30 - Novena- ore 19.00 - Celebrazione Eucaristica- ore 8.00 - Celebrazione Eucaristica- ore 19.00 - Celebrazione Eucaristica- ore 8.00 - Celebrazione Eucaristica- ore 10.00 - Celebrazione Eucaristica- ore 11.30 - Celebrazione Eucaristica- ore 19.00 - Celebrazione Eucaristica- ore 8.00 - Celebrazione Eucaristica- ore 18.30 - Celebrazione dei Vespri e Rito del Lucernario- ore 19.30 - ProcessioneItinerario della processioneLa processione seguirà il seguente itinerario: partendo dalla Concattedrale passerà da piazza Duomo, via S. Giacomo, p.zza Benedettine, via Spirito Santo, p.zza Costantinopoli, via Gelso, via S. Giuseppe, via Madonna degli Angeli, p.zza V. Emanuele II, p.zza Umberto I, p.zza Costantinopoli per giungere alla Chiesa Maria SS. di Costantinopoli.L'accompagnamento musicale sarà a cura dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" di Giovinazzo e della Bassa Banda "Città di Molfetta".