Devozione e fede: ieri sera la processione dei Santi Medici a Giovinazzo (FOTO)

11 foto Processione Santi Medici 2022

La processione delle effigi deisi è tenuta ieri sera, 9 ottobre, per le strade di Giovinazzo. Organizzata dalla Confraternita di Maria SS di Costantinopoli e dall'associazione dei Santi Medici, è stata seguita da centinaia di fedeli assiepati lungo il percorso.Partita alle 18.45 dalla Concattedrale di Santa Maria Assunta, la processione, accompagnata dalla musica dell'Orchestra di Fiati della Scuola "Filippo Cortese" ed a cui hanno partecipato autorità civili e militari, ha toccato diversi punti suggestivi di Giovinazzo, tra cui piazza Porto, via Crocifisso, piazza Vittorio Emanuele II e piazza Costantinopoli, dove è rientrata all'interno del meraviglioso gioiello barocco.Giovinazzo ha così reso omaggio aiveneratissimi soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia e che vedranno le loro solenni celebrazioni a fine mese in quel di Bitonto.Proviamo a raccontarvi un frammento di una serata tra fede e devozione attraverso le foto di Francesco D'Attolico.