Musica d'autore per stregare la Sala San Felice di Giovinazzo

in voce,al sax,al piano,al basso ealle percussioni e batterie. È questo il quintetto che ha stregato ieri sera il pubblico che ha gremito la Sala San Felice, cuore pulsante del borgo antico giovinazzese. Con loro un trombettista particolarmente dotato come Giuseppe Todisco.Sono stati questi i giovani protagonisti del concerto natalizio, voluto dagli Amici della Musica guidati dal presidente Vincenzo Depalo e divenuto un appuntamento imperdibile del cartellone delle feste varato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Giovinazzo.Le sonorità jazz e swing, si sono unite al repertorio internazionale di musica leggera, aggiungendo e mai sottraendo alla bellezza dei pezzi interpretati da una ispirataPartenza con, pezzo inciso nel 1952 da Gerry Mulligan, portato al successo anche grazie alla tromba indimenticabile di un mostro sacro del jazz e del blues come Chet Baker. Poi pubblico parte integrante delle coinvolgenti esecuzioni die diCondi Frank Sinatra la giovane formazione ha dato prova di grande talento, eseguendo in maniera non banale un pezzo che nella maggior parte delle interpretazioni può solo diventare una brutta, bruttissima copia dell'originale, mentree soprattutto la bossa nova didi Stan Getz hanno mostrato il volto poliedrico dei musicisti.Passaggi significativi ancora conportata al successo dall'inimitabile duo Mina-Alberto Lupo. Bella anche l'interpretazione die la "raffica" con, dal repertorio tradizionale natalizio.La chiusura è stata affidata ad un significativo riarrangiamento de, non solo come augurio per i presenti, ma per celebrare la figura di Lucio Dalla, mai troppo compianto per l'apporto immenso dato alla musica d'autore italiana.Tutti in piedi per il bisa suggellare una serata che ha divertito e che in tanti sperano possa essere replicata magari in versione estiva.