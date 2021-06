Una notte così, a queste latitudini, non si era mai vista. Ihanno operato senza sosta fino all'alba e oltre. Sì, perché il primo controllo straordinario sulla movida degli uomini dellaè servito a porre un argine allo spaccio, ma anche alle violazioni del codice stradale e delle norme sanitarie.Nell'ultimo sabato sera in zona gialla il monitoraggio, coordinato sul campo dal maresciallo capo, s'è svolto prevalentemente in strada, con un maxi posto di controllo sull'arteria che dal lungomare Marina Italiana conduce in via Molfetta. Fra i vari finiti nei guai, undi Bari: l'uomo è stato fermato per un controllo, ma, infastidito dall'accertamento, è fuggito. Inseguito e infine raggiunto è stato denunciato in stato di liberta per resistenza a pubblico ufficiale.L'operazione, la prima dell'estate 2021, che ha visto in campo pure i militari dellacon l'​etilometro in dotazione (impiegate), ha portato al controllo di persone e auto: i ragazzi, in particolare, hanno voglia di vivere e hanno invaso i locali di Ponente, epicentro della movida. Con la bella stagione, la campagna vaccinale che avanza, i casi in flessione e le scuole chiuse, quei giovani tenuti "in gabbia" per un anno, sono carichi.La stretta dell'sulla mala-movida ha lo scopo, in particolare, di contrastare il fenomeno della guida in stato d'ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti.sono stati fermati dai militari e trovati in possesso di droga per uso esclusivamente personale: entrambi sono stati ​segnalati allaquali assuntori per uso non terapeutico. Nella circostanza, sono stati recuperati modici quantitativi di, finiti sotto sequestro. E non è mica tutto.In strada sono stati sanzionati per guida in stato d'ebbrezzacon un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 1,5 grammi per litro di sangue, fra cui: sono stateper un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro di sangue. Contestate anche violazioni al codice della strada, di cui gran parte per la mancanza dell'uso delle cinture di sicurezza e per uso del cellulare alla guida. Sanzioni a raffica per la violazione del coprifuoco.​I controlli straordinari, che hanno interessato soprattutto la costa di Ponente, continueranno con cadenza molto ravvicinata l'uno dall'altro, in particolare nei punti dove i giovani tendono ad aggregarsi. Le attività a largo raggio dell'contro la mala-movida e i reati in genere continueranno per tutta la stagione estiva.