È morta la regina Elisabetta, aveva 96 anni

La bandiera del Regno Unito a mezz'asta su Buckingham Palace: è così che attorno alle ore 19:30 italiane di giovedì il mondo intero ha appreso la notizia della morte della Regina Elisabetta II.La Sovrana, 96enne, a giugno aveva festeggiato i 70 anni di Regno. È deceduta in Scozia, a Balmoral, tra i luoghi a lei più cari, dove era solita passare i mesi estivi.Alle ore 12:30 britanniche (le ore 13:30 in Italia) una comunicazione ufficiale da Palazzo Reale aveva fatto sapere che le condizioni di salute erano ritenute "preoccupanti". Di lì il tam tam mediatico e l'arrivo al capezzale dell'intera famiglia, a partire dal principe di Galles, Carlo, ora prossimo a ricoprire il ruolo per il quale si è preparato una vita intera, il Re.Secondo quando diffuso dai canali ufficiali di comunicazione della Famiglia Reale, la Regina si sarebbe spenta serenamente, circondata dai figli e dai nipoti, in primis il principe William, ora secondo in linea di successione.