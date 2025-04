Morte Papa Francesco, 5 giorni di lutto nazionale

Il Consiglio dei Ministri riunitosi questa mattina, 22 aprile, a Roma, ha deciso di proclamare 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. L'ultima volta che il lutto nazionale ebbe una durata così lunga fu nell'aprile 2005 quando morì un altro Pontefice, Giovanni Paolo II. Il lutto andrà da oggi a sabato 26 aprile.Il provvedimento non solo per rispetto verso una figura di caratura mondiale, ma anche e soprattutto per lo strettissimo legame tra il nostro Paese, a stragrande maggioranza cattolica, e la Santa Sede. I funerali di Papa Francesco si terranno sabato 26 aprile, alle ore 10.00, in piazza San Pietro.