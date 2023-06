Morte Berlusconi, proclamato lutto nazionale

Mercoledì 14 giugno si terranno i funerali di Silvio Berlusconi. Per quella data è stato proclamato il lutto nazionale, secondo le disposizioni giunte dalla Presidenza del Consiglio e rese note dal sottosegretario Alfredo Mantovano.Secondo quanto disposto da Palazzo Chigi, sono previste bandiere a mezz'asta da oggi, lunedì 12 giugno, fino a mercoledì 14 giugno per tutti gli uffici pubblici e tutte le sedi delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero.Secondo quanto si apprende da fonti governative, la cerimonia funebre prevedrà sei carabinieri in alta uniforme, onori militari e un'orazione commemorativa ufficiale alla presenza di un rappresentante dell'esecutivo.