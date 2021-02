Mons. Cornacchia festeggia a Giovinazzo il suo 71° compleanno

Gli auguri della Diocesi nella giornata in cui celebrerà la Messa in onore del Beato Nicola Paglia

Si terrà questa sera, alle 18.30 nella parrocchia di San Domenico, la Santa Messa che aprirà i festeggiamenti (prettamente liturgici) per ilLa celebrazione eucaristica, come da noi anticipato in un altro articolo, sarà officiata da, che festeggerà quest'oggi, 13 febbraio, il suoL'intera comunità di fedeli, nonostante le tante restrizioni per via del contagio da Coronavirus, è pronta ad accoglierlo, guidata da don Pietro Rubini.«L'intera comunità diocesana, oggi si stringe attorno ain occasione del suo 71° compleanno! - si legge sulla pagina Facebook ufficiale - L'augurio al nostro Vescovo è che possa proseguire nel suo ministero pastorale con rinnovato slancio, sostenuto dalla vicinanza e dalla preghiera dei fedeli».Un augurio a cui si unisce la nostra redazione.