Mons. Cornacchia compie 72 anni: gli auguri del Comitato Feste Giovinazzo

Gli auguri sono arrivati da tutta la comunità cattolica delle quattro città della diocesi. Monsignor Domenico Cornacchia ha compiuto quest'oggi, 13 febbraio, 72 anni. Ed il Comitato Feste Giovinazzo, ancora orfano di un presidente dopo la fine del mandato di Gaetano Dagostino, ha così augurato buon compleanno al prelato:«Il Comitato Feste rivolge i più affettuosi e sinceri auguri al caro e amato Vescovo, Mons. Domenico Cornacchia, per il suo 72esimo compleanno. Che la Vergine di Corsignano possa ancora proteggerlo sotto il suo manto e sguardo materno».Cornacchia è nato ad Altamura nel 1950 e si è formato da presbitero nel seminario di Bari e il Pontificio Seminario Regionale Pugliese "Pio XI" di Molfetta. È stato ordinato sacerdote il 24 aprile 1976 ed ha ricevuto la consacrazione episcopale il 22 settembre 2007 dall'arcivescovo Giacinto Berloco, Nunzio apostolico in Venezuela. In quello stesso anno è divenuto Vescovo della Diocesi di Lucera-Troia.Il 15 gennaio 2016 è stato trasferito alla sede vescovile di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, succedendo a Mons. Luigi Martella, deceduto il 6 luglio 2015. Ha preso possesso della diocesi il 20 febbraio di quell'anno e da allora il legame con la cittadina adriatica è divenuto strettissimo. Storico, la scorsa estate, il Pontificale per Maria SS di Corsignano in piazza Vittorio Emanuele II, in pieno periodo pandemico. Una celebrazione che resterà di fatto negli annali di questa comunità.