Sala San Felice. Foto Gianluca Battista
"Money, Welfare, Help", a Giovinazzo un incontro sullo stato dell'arte

Giovinazzo - giovedì 16 ottobre 2025
La Cooperativa JobRa organizza a Giovinazzo un interessante incontro-dibattito sul tema "Money, Welfare, Help - stato dell'arte e prospettive". L'appuntamento è fissato per venerdì 17 ottobre in Sala San Felice a partire dalle 17.00.

GLI INTERVENTI
Alla serata giovinazzese interverranno Valentina Romano, dirigente del dipartimento Welfare della Regione Puglia, Pasquale Ferrante, presidente Legacoop sociali Puglia, Antonio Giampietro, garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Luigi Paparella per il Consorzio Metropolis di Molfetta, Mauro Abate, vicepresidente nazionale Confcooperative e presidente Anthropos, Mariligia Paparella della Cooperativa Charisma, e Michele Lasorsa presidente dell'Anffas Giovinazzo. I saluti istituzionali saranno portati dal sindaco, Michele Sollecito. La serata sarà moderata da Michele Marolla, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno.

L'INCONTRO-DIBATTITO
«Si tratta - ci ha spiegato Tommaso Pappagallo, tra gli organizzatori - di un argomento che riguarda il sociale, delle attività delle Cooperative di Tipo A (Metropolis, Charisma, Anthropos), delle Associazioni che dedicano la loro esistenza a supportare le persone fragili (Associazione Anffas) e anche le cooperative di Tipo B, come la nostra, che forniscono i servizi utili sia alle Cooperative di Tipo A che alle Associazioni.
Naturalmente - ha continuato Pappagallo - tutto nasce, passa e si sviluppa attraverso l'attività legislativa e di successiva realizzazione di strutture e servizi che vedono protagonisti i responsabili regionali e locali affinché la complessa macchina di assistenza possa funzionare.
La presenza della Dott.sa Valentina Romano, del Dott. Pasquale Ferrante (entrambi estensori della recentissima Legge Regionale sulla Riforma del Terzo Settore), del Dott. Giampietro e del Sindaco di Giovinazzo servono a dare un quadro completo della situazione, come recita il manifesto, attuale e in prospettiva e l'aspetto politico è stato volutamente, in tempi di par condicio, lasciato fuori. L'auspicio è che via sia una buona partecipazione anche della cittadinanza».
