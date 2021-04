Missa in Coena Domini a Giovinazzo: tutti gli orari delle celebrazioni

Per il secondo anno consecutivo le celebrazioni della Settimana Santa si svolgeranno solo in forma liturgica. Non consentite, infatti, secondo gli accordi tra Chiesa cattolica e Stato, così come confermato dalla Conferenza Episcopale Pugliese, le caratteristiche e suggestive processioni dei Misteri, né tanto meno l'esposizione delle statue.Questa sera, Giovedì Santo 1°aprile, secondo il calendario liturgico, si aprirà anche a Giovinazzo ilcon laNon vi sarà, durante il rito, la tradizionale "lavanda dei piedi" in ossequio alle misure anti-contagio. I repositori saranno visitabili seguendo rigide norme di ingresso come stabilito dalle direttive diocesane. Di seguito vi riportiamo gli orari delle celebrazioni all'interno delle parrocchie giovinazzesi, ricordandovi che l'accesso è contingentato, che bisogna indossare correttamente la mascherina, sedendosi solo nei posti indicati e che è opportuno igienizzarsi le mani prima e dopo le funzioni.Missa in Coena Domini: ore 18.30Confessioni: dalle 9.30 alle 11.30Missa in Coena Domini: ore 18.30La celebrazione avrà luogo alle 18.30 a San Domenico per i lavori di restauroMissa in Coena Domini congiunta con la Parrocchia San Giuseppe: ore 18.30Santo Rosario: ore 18.00Solenne celebrazione eucaristica: ore 18.30 - A seguire Adorazione EucaristicaMissa in Coena Domini: ore 18.30Adorazione Eucaristica: ore 20.00