Mini PIA, un'opportunità per lo sviluppo del territorio

Le opportunità offerte dai Mini PIA allo sviluppo economico del territorio sono innumerevoli, bisogna conoscerle e saperle utilizzare. È il messaggio emerso dal convegno promosso da Mediaone Italia e rivolto a tutti gli operatori economici del territorio interessati ai criteri e alle modalità di concessione di agevolazione alle piccole e medie imprese. A fare da cornice al convegno, che ha visto gli interventi del Direttore finanza agevolata e innovation manager di Mediaone Italia Claudio Filannino e la partecipazione oltre che del senatore Dario Damiani di tanti imprenditori del territorio, è stato il circolo tennis "Hugo Simmen" di Barletta.«Come ho più volte ribadito - ha spiegato il presidente del circolo tennis "H. Simmen" di Barletta, Savino Lapalombella - le attività del circolo vanno oltre lo sport e comprendono anche l'ambito culturale ed economico. Questa iniziativa permette ai nostri imprenditori di comprendere come investire al meglio per venir fuori dall'oceano rosso che stiamo affrontando».Per il professor Luca Loiacono, vice direttore generale vicario di Mediaone Italia «È importante comprendere come spendere le tante risorse provenienti dal PNRR per evitare che tornino indietro. Gli strumenti di programmazione regionale come i Mini PIA rendono molto più semplice per un imprenditore insediarsi nel nostro territorio. L'invito che rivolgo a tutti gli imprenditori è quello a farsi guidare da tecnici qualificati al fine di realizzare domande conformi e ottenere i fondi nei tempi previsti e senza intoppi».