Mimmo Camporeale al commiato: tanti ringraziamenti e qualche lacrima

I SALUTI DI STALLONE E DEPALMA

4 foto Il saluto di Mimmo Camporeale

Alla fine non ce l'ha fatta a trattenersi e qualche lacrima ha solcato il suo viso come sempre sorridente, questa volta velato da una malinconia che non lo abbandonerà quasi certamente per i prossimi mesi.Il Comandante della Polizia Locale di Giovinazzo, ieri mattina ha salutato colleghi e istituzioni cittadine, civili e militari, in una breve ed informale cerimonia tenutasi all'interno del Comando di via Cappuccini.Nel suo discorso di commiato dagli uomini e dalle donne che ha diretto sin dal 2002 con brevissimi periodi di pausa, Camporeale ha voluto ringraziare chi si è speso per lui in questi anni, primi fra tutti l'Assessore al ramo,ed il Sindacoche gli hanno rinnovato una fiducia che gli era giunta in principio da altre Amministrazioni comunali.Il suo ringraziamento è andato anche all'intero Corpo di Polizia Locale, «grazie all'impegno del quale abbiamo spesso fatto fare bella figura a Giovinazzo. Loro - ha sottolineato - si sono rivelati in questi anni uomini e donne meravigliosi. Grazie anche - ha aggiunto commuovendosi - ai dirigenti comunali presenti oggi (ieri, ndr), che mi hanno saputo consigliare e supportare in momenti molto difficili».Camporeale non ha lesinato complimenti alle forze dell'ordine locali, i Carabinieri in primis, ed al consorzio Guardie Campestri, con cui c'è stata per diversi anni unaal fine di presidiare al meglio il territorio. Elegante da parte sua, la sottolineatura nei confronti della stampa locale, spesso bistrattata sui social network quasi fosse uno sport, ma «presidio importante per raggiungere la cittadinanza ed informarla».L'Assessoreha evidenziato una collaborazione proficua per lunghi otto anni, nonostante non siano mancati momenti di confronto aspro e serrato, buoni però per riprendere il lavoro «con colui che ritengo l'amico Mimmo».Il Sindaco Tommaso Depalma ha quindi rivendicato la scelta di confermare Camporeale al vertice del Corpo di Polizia Locale: «Abbiamo così dato un segnale per inquadrare il Corpo in maniera puntuale. Ogni tanto, come non accade quasi mai in Italia, questa Amministrazione si è assunta la responsabilità di prendere decisioni importanti». Depalma ha altresì spiegato ai presenti l'importanza del lavoro svolto in questi sette anni e mezzo di lavoro insieme da Camporeale, uomo chiave insieme ad altri per organizzare grandi eventi a Giovinazzo. Qualche rammarico nel primo cittadino lo si è colto quando ha fatto riferimento all'abbandono indiscriminato di rifiuti nell'agro, definita una «battaglia da vincere tutti assieme», ma che non potrà più essere combattuta con l'ausilio di Mimmo Camporeale.Possibile, è stato l'annuncio davanti ai dirigenti comunali intervenuti alla cerimonia, che il Comunevisto il lavoro da svolgere e la carenza di personale a disposizione ormai cronica.Il saluto al Comandante Mimmo Camporeale continuerà, in veste formale, il 23 dicembre prossimo in Aula Pignatelli, quando l'assise cittadina gli tributerà il giusto riconoscimento per anni di servizio svolti mostrandosi sempre conciliante, uomo che non ama stare sotto i riflettori.A lui ieri è arrivato anche l'omaggio dei colleghi in pensione, giunti nel Comando di via Cappuccini per salutare un amico, prima che un collega, che mancherà a molti.l'augurio della nostra redazione di potersi finalmente godere a pieno gli affetti ed una meritata pensione.