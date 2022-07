Michele Sollecito proclamato sindaco di Giovinazzo. FOTO E VIDEO

16 foto Proclamazione Michele Sollecito

Social Video 11 minuti Il discorso di Michele Sollecito da neo sindaco

è ufficialmente il nuovo sindaco di Giovinazzo. Succede a Tommaso Depalma.La cerimonia della proclamazione si è tenuta questo pomeriggio, 1° luglio, all'interno di una gremita, dove sono accorsi consiglieri uscenti ed entranti, i sostenitori della coalizione di Sollecito e diversi cittadini e cittadine.Nel suo breve discorso,ha ricordato l'umiltà con cui il suo gruppo si è approcciato alla competizione elettorale ed ha voluto ringraziare quanti si sono spesi per lui, ricordando Maria Rosaria Pugliese e Daniele de Gennaro quali competitor corretti. Un passaggio commosso per i genitori, il fratello e soprattutto per la moglie Arianna Gadaleta e per i piccoli Gaia e Gioiele, a cui ha dovuto sottrarre tempo nel suo ruolo di padre.Poi ha invitato tutti al primo Consiglio comunale, quando presenterà la sua nuova Giunta. Al termine del breve discorso la parte più goliardica, con tutti i presenti invitati al bar per festeggiare.