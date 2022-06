Michele Sollecito porta le sue idee per le periferie in piazza don Tonino Bello

Continuano iche vedono protagonista il candidato sindaco Michele Sollecito, dopo le tappe in piazza Cairoli e piazza Stallone.Questa sera, 1° giugno, a partire dalle ore 20.00, il candidato sindaco sarà in piazzetta don Tonino Bello, nella ex zona 167 di Giovinazzo, uno dei quartieri più popolari ma più toccati dalle opere messe in essere dall'amministrazione comunale uscente.E proprio di periferie, degli interventi posti in essere o in itinere si occuperà questa sera l'incontro con gli elettori, che vedrà la partecipazione dei candidati consiglieri delle liste che appoggiano Michele Sollecito nella corsa a Palazzo di Città (Noi per Giovinazzo, Progettiamo il Domani, Sud al Centro, Città del Sole, SMS-Sollecito Michele Sindaco, Forza Giovinazzo, Iniziativa Democratica, Con Michele Sollecito), i quali illustreranno le migliorie apportate in questi anni in ciascun quartiere e rappresenteranno gli obiettivi che si pone l'intera coalizione.