Michele Sollecito in piazza per parlare di welfare e politiche educative

Torna in piazza Vittorio Emanuele IIcandidato sindaco di Con Michele Sollecito, Forza Giovinazzo, Città del Sole, Noi per Giovinazzo, Sud al Centro, Iniziativa Democratica e dalla lista di sostegno SMS - Sollecito Michele Sindaco.Lo farà questa sera,Dal palco della grande agorà giovinazzese entrerà nel dettaglio del suo programma dopo l'incontro dello scorso 26 maggio in piazzetta Cairoli con i residenti del quartiere.Stasera Sollecito si occuperà di due settori a lui cari, dopo dieci anni alla guida di un assessorato complesso, quali quelli del, cercando di raccontare i risultati raggiunti dall'amministrazione comunale uscente in questi due ambiti e di disegnare la Giovinazzo che verrà, seguendo la direttrice del "Futuro Presente".Durante la serata sarà distribuito in formato cartaceo anche l'intero programma di coalizione.