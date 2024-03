2 foto «Mi dia un attimo la chiave». Attenti alla nuova truffa: come funziona

È l'ultimo raggiro ai danni di vittime ignare che si aggiunge all'elenco delle truffe. Già sei, sinora, i casi registrati a Giovinazzo, da gennaio a marzo. Il modus operandi, tutto sommato, è sempre lo stesso. I malviventi fanno leva sulla distrazione e sull'ingenuità delle persone,Basta un attimo per mettere a segno il colpo e andarsene via. In tutti i casi, infatti,, dopo aver suonato al citofono comunicando l'arrivo di una raccomandata da firmare, «inseriscono deinel cilindro della cassetta della posta - ha spiegato l'esperto in sicurezza- spiegando alle vittime di avere imbucato il plico all'interno». Il tentativo di aprire la cassetta, naturalmente, non va mai a buon fine.«Ed è in quest'istante - ha detto il tecnico serraturiere - che i banditi si fanno consegnare le chiavi», per fingere di tendere una mano alla vittima. Un errore fatale. Tempo pochi attimi e i due balordi «riescono ariproducendo fedelmente la chiave del malcapitato per poter entrare indisturbati».: il primo ha il compito di distrarre la vittima con la scusa della chiave, il secondo di agire, cercando subito di entrare in casa.«In due casi - ha concluso Piperis -, senza riuscire ad entrare». I malviventi non risparmiano nessuno, ma è ovvio che siano. Le tecniche impiegate dai criminali sono davvero tante, e purtroppo sono in tanti a cascarci.