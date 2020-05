Meteo, prevalenza di sereno su Giovinazzo. Massime sui 27°

La ventilazione sarà moderata di direzione variabile. Massime in calo lunedì



DOMENICA 24 MAGGIO

Ventilazione da ovest/sud-ovest nella primissima parte della domenica mattina giovinazzese, ma le correnti gireranno ben presto a nord-ovest e saranno di moderata intensità. Mare daAll'ora di pranzo massime suicon il pomeriggio che si presenterà con qualche nube sparsa e valori termici sempre sopra i 23°. Vento da quadranti settentrionali.Serata poco nuvolosa, temperature comprese trae ventilazione da maestrale che inizierà ad incalzare. Umidità all'86%.Lunedì sereno, con minime in calo per via delle correnti nord-occidentali. Mare mosso.SOLE - Sorge: 5:26, Tramonta: 20:12LUNA - Leva: 7:25, Cala: 23:00 - Luna crescente