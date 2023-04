Meteo ponte del 25 aprile

23 aprile

24 aprile

25 aprile

Ma il 25 aprile possiamo andare a fare la tradizionale scampagnata?È questa la domanda che tanti giovinazzesi ci hanno posto. Secondo gli esperti, non secondo noi, la risposta è affermativa. Ma vediamo nel dettaglio il meteo per i tre giorni del ponte della Festa della Liberazione.Domenica con sole e punte di 24° su Giovinazzo, con ventilazione variabile dapprima da quadranti sud-orientali, poi da nord-est e infine ancora sciroccali. Si tratta di un piccolo assaggio di inizio estate. Mare mosso. A sera poco nuvoloso e 18° sul termometro. Minime della notte finalmente in linea con la stagione, sui 13°.Nubi sparse al mattino, con ventilazione sud-occidentale. Mare poco mosso, ma con moto ondoso in aumento. Salto ad occidente delle correnti al pomeriggio, quando su Giovinazzo ci saranno annuvolamenti e forse brevissime piogge. Serata stellata e valori minimi della notte sugli 11°.Evviva le scampagnate. Cielo in prevalenza sereno, massime sui 23° e ventilazione moderata occidentale. Mare ancora mosso. Pomeriggio con lenti annuvolamenti e piogge possibili solo a tarda sera, quando tutti saranno rientrati a casa. Il 26 aprile cielo nuovamente sereno.