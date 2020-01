Meteo domenica: pioggia e schiarite a sera su Giovinazzo

A Giovinazzo Epifania con temperature percepite vicino lo zero

Raffiche vicine ai 70 km/h. Temperature percepite vicine allo zero

Venti da nord/nord-est stanno imperversando sulla costa. E la neve è arrivata sulla Murgia, con brevi spruzzate a quote basse

Temperature in discesa. Diramata allerta della Protezione Civile per nevicate in altura e correnti forti settentrionali sulla costa