Mercato settimanale serale: buona la prima a Giovinazzo

Nel pomeriggio e nella serata di domenica 23 luglio, a Giovinazzo è andata in scena la prima assoluta delTanti gli ambulanti, provenienti da tutto il Barese e dalla Bat (non c'erano quelli sprovvisti di gruppo elettrogeno e ce lo avevano anticipato), che hanno aderito all'iniziativa voluta dall'assessorato alle Attività Produttive del Comune di Giovinazzo in accordo con le associazioni di categoria.L'utenza giovinazzese è sembrata gradire l'iniziativa, tesa ad incentivare l'afflusso di coloro i quali al venerdì sono impossibilitati per lavoro a recarsi in piazzale Salvo D'Acquisto. Dopo l'impasse delle primissime ore, ancora troppo calde (il mercato ha aperto i cancelli alle 16.00), il flusso della clientela si è fatta costante e c'è tra loro anche chi ci ha giurato di aver fatto "qualche affare".«Sono soddisfatto di aver condiviso con i rappresentanti di categoria del commercio ambulante tale bella novità - ci ha detto l'assessore-. Una iniziativa che, alla luce di quanto accaduto ieri sera, mi pare di poter dire che possa essere ripetuta, con qualche accorgimento, una tantum. Sono stato sul posto - ha continuato - e molti concittadini mi hanno ringraziato per questa possibilità data anche a quelle famiglie impegnate tutta la settimana. Insomma, penso di poter affermare che si è trattato di una scelta di successo della nostra amministrazione».