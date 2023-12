Mercato settimanale Giovinazzo, regolare apertura anche l'8 dicembre

Data straordinaria fissata per il 17 dicembre

Il mercato settimanale del venerdì si terrà regolarmente anche il giorno 8 dicembre, in concomitanza con la festività dell'Immacolata.Inoltre, su proposta dell'assessore alle Attività Produttive, Alfonso Arbore, il sindaco Michele Sollecito ha emesso un'ordinanza con cui ha disposto. In entrambe le giornate cancelli aperti in piazzale Salvo D'Acquisto dalle ore 8.00 alle 14.00.