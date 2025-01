Mediaone Italia: un nuovo anno ricco di opportunità e innovazione

Il 2025 si apre sotto i migliori auspici per, con un calendario fitto di eventi e iniziative che promettono di consolidare il ruolo dell'azienda come protagonista nelle macro aree della finanza e della formazione. Il nuovo anno prende il via con gli appuntamenti di, un progetto pensato per promuovere la crescita professionale attraverso eventi esclusivi, workshop tematici e occasioni di networking di alto livello.Uno degli eventi più attesi è in programma il prossimo, quando, a partire dalle ore 17:00, l'Academy aprirà le sue porte nell'incantevole cornice delL'evento si concentrerà sull', offrendo una panoramica completa sui fondamenti della materia, supportata dall'analisi di casi studio tematici. Saranno presenti, tra cui professionisti del settore, osservatori qualificati e formatori di altissimo livello.L'evento promette di essere non solo un'occasione di apprendimento, ma anche un'opportunità unica di networking. La presenza di esperti e professionisti provenienti da diverse realtà aziendali garantirà un confronto stimolante e produttivo, utile per costruire nuove collaborazioni e scoprire prospettive innovative.Nel corso dell'evento, sarà possibile ascoltare un intervento del Presidente di Mediaone Italia,, che condividerà la sua visione sul futuro e sull'importanza di investire nella formazione come leva strategica per la crescita." ha dichiarato Lapalombella.Il workshop del 30 gennaio è solo l'inizio di un anno che si preannuncia ricco di progetti ambiziosi per Mediaone Italia. L'Academy continuerà a proporre appuntamenti di alta qualità, con l'obiettivo di creare un ecosistema virtuoso di conoscenze e opportunità. Tutti gli eventi si concluderanno con una esperienza sensoriale nel prestige restaurant "Club 77" e le preparazioni dello Chef Michele Mascolo.Per rimanere aggiornati su tutte le novità e gli eventi in programma, seguite i canali ufficiali di Mediaone Italia (Facebook, Linkedin, Instagram) e le community su Telegram e WhatsApp.invita tutti a vivere un 2025 all'insegna dell'innovazione, del networking e della crescita professionale.Per partecipare: info@mediaoneitalia.it