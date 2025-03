Mediaone Italia: Il Partner Strategico per il Successo Aziendale

si propone come un partner completo e integrato per le imprese, offrendo consulenza aziendale, mediazione creditizia, finanza agevolata e formazione manageriale. Il suo obiettivo è supportare le aziende nel raggiungimento dei loro obiettivi in modo efficace e sostenibile.La divisione Consulting diè specializzata nella mediazione creditizia, mettendo in contatto le imprese con banche, intermediari finanziari e istituti eroganti per ottenere finanziamenti, sia a breve che a medio-lungo termine. I servizi offerti includono analisi dei bilanci aziendali, redazione di business plan e consulenza finanziaria personalizzata per identificare le migliori soluzioni di finanziamento, tra cui scoperti di conto corrente, anticipi fatture, mutui, leasing e factoring. Inoltre,offre garanzie accessorie come la garanzia statale del Fondo Centrale di Garanzia e altre garanzie su fondi pubblici per agevolare l'accesso al credito.Grazie al servizio di Rating Improvement, l'azienda monitora e ottimizza il rapporto tra le imprese e le istituzioni finanziarie, favorendo un uso più consapevole della leva finanziaria e migliorando le condizioni di accesso al credito.si propone anche come CFO esterno, assumendo la responsabilità della gestione delle funzioni finanziarie aziendali, prevenendo crisi di liquidità e patologie aziendali.Oltre alla consulenza creditizia,, attraverso la divisione Network, offre assistenza alle imprese nell'accesso a finanziamenti agevolati, sia di natura comunitaria, nazionale che regionale. L'azienda supporta le imprese nella preparazione delle richieste di agevolazione, nel monitoraggio delle iniziative e nell'accesso a crediti d'imposta e altre agevolazioni fiscali, garantendo il massimo beneficio dalle opportunità disponibili.Con un team di esperti in diritto societario e commerciale,fornisce soluzioni personalizzate per ogni fase della vita aziendale, dalla costituzione alla gestione quotidiana, fino alla gestione di operazioni straordinarie.La sua missione è aiutare le imprese a sfruttare le opportunità di crescita e a consolidarsi nel mercato, offrendo un vantaggio competitivo tangibile.