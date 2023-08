Stasera Anna Tatangelo e Mattia Zenzola a Giovinazzo

Dopo il pienone della prima serata, questa sera, sabato 5 agosto, alle 20,30, un'altra serata clou concluderà in bellezzail format organizzato dal Cuban Club Bari ed inserito nel cartellone di eventi varato dall'amministrazione comunale.Con la conduzione di Max Boccasile, sul palco di Piazza Vittorio Emanuele II, si alterneranno, l'ultimo giovanissimo trionfatore di "Amici di Maria De Filippi", eche si esibirà in una delle tappe più attese del suo live tour 2023. Per Zenzola sarà una serata più che speciale: il diciannovenne ballerino nato a Valenzano, specializzato nel ballo latino-americano, è cresciuto artisticamente proprio al Cuban Club Bari, la scuola di danza di Giovinazzo dove Mattia ha mosso i primi passi come ballerino sin dall'età di 8 anni, con la guida di Antonella Illuzzi.Quanto ad Anna Tatangelo, lo scorso 28 aprile è iniziato ufficialmente il tour 2023 che sta portando l'artista laziale anche in diverse date internazionali, tra cui Liegi in Belgio e Schaan in Liechtenstein. La cantante, originaria di Sora (Frosinone), classe 1987, vanta già una lunga carriera alle spalle: ha iniziato a esibirsi da giovanissima ed è diventata famosa grazie al suo primo Festival di Sanremo all'età di 15 anni, nel quale si esibì con il brano "Doppiamente Fragili", con cui vinse nella sezione Nuove Proposte. Nel corso della sua lunga carriera musicale ha conquistato già diversi dischi d'oro, ma ha anche altre esperienze artistiche nel mondo dello spettacolo come la partecipazione, nelle vesti di giudice, alla quarta edizione di X-Factor nel 2010, la conduzione del programma «Scene da un matrimonio» o la vittoria a "Celebrity Masterchef Italia".In concerto porterà tantissimi successi molto amati dai suoi fan, come "Un nuovo bacio", "Ragazza di periferia", "Essere una donna" e tanti altri.In caso di maltempo, gli organizzatori si riservano di comunicare eventuali variazioni al programma.