Massime sui 33° nella domenica di Giovinazzo

Per molti sarà l'ultimo giorno di ferie e la domenica su Giovinazzo si preannuncia caratterizzata da moderata ventilazione di Maestrale, con moto ondoso in aumento fino a sera. Al mattino condizioni perfette per andare al mare, con punte di 33° all'ora di pranzo.Pomeriggio con qualche sporadico passaggio nuvoloso ed ampie schiarite al tramonto. Serata stellata, vento in aumento e minime della notte sui 24°. Valori termici pressoché stabili sino a martedì 27 agosto.SOLE - Sorge: 6:10, Tramonta: 19:37LUNA - Leva: 22:40, Cala: 13:05 - Gibbosa calante