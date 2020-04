Mascherine tricolori agli agenti di Polizia Locale di Giovinazzo

Alle donne e agli uomini della, ilha regalato una mascherina tricolore. Un dono simbolico in un momento d'emergenza per esprimere riconoscenza agli agenti giovinazzesi che sono in prima linea nella battaglia contro ilIn cotone sanforizzato multistrato, lavabili e disinfettabili, riportano i colori della bandiera italiana, sono il frutto di una geniale intuizione delle titolari delche hanno pensato al tricolore per ricordare quanto grande sia l'impegno delle forze dell'ordine - non solo, ma anchee aderenti alle numerose associazioni di volontariato - nei confronti dell'intero Paese.A Molfetta, infatti, il laboratorio guidato dalle tre stiliste molfettesi, chiuso al pubblico, ha riconvertito momentaneamente la propria alta produzione sartoriale per realizzare mascherine da distribuire gratis a chi quotidianamente è in prima linea contro il. E gli agenti del maggioresono solo alcuni dei beneficiari delle centinaia di mascherine lavabili e sterilizzabili realizzate con la gioia nel cuore.Un modo non solo per proteggersi da un virus subdolo, ma anche per dimostraree sostenere le aziende del nostro territorio che, in questo difficile momento, stanno cercando di andare avanti come possono, anche - come in questo caso - riconvertendo la loro produzione.