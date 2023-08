Maria SS di Corsignano, il programma del 18 agosto

Di seguito il programma completo liturgico e popolare del venerdì della Festa Patronale.IX Giorno di Novena - Messe in Concattedrale alle 6.30 - 9.00 - 22.00. Alle 19.30 Santa Messa animata dalle associazioni laico-cattoliche.Ore 20.30 - Traslazione Manto della Madonna dall'Istituto San Giuseppe alla Concattedrale, a cura del Circolo I Figli del Mare - Andata: piazza Vittorio Emanuele II, via Molfetta, via Crocifisso, Monumenti ai caduti del mare.Ritorno: via Crocifisso, via Durazzo, via Fiume, via XX Settembre, Istituto San Giuseppe, via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II, via Marina. Accompagnamento musicale dell'Orchestra di Fiati della scuola di Musica "Filippo Cortese".