Mareggiate lungo le coste, allerta meteo su Giovinazzo

«La Protezione Civile ha diramato un avviso per avverse condizioni meteo. In particolare per la Puglia sono previstea partire dalle prime ore del mattino die per le successive 18-24 ore. Si raccomanda prudenza a tutti».Lo ha scritto sui canali social il sindaco di Giovinazzo,nella serata di martedì 19 novembre.In particolare su Giovinazzo le previsioni per il 20 novembre annunciano una giornata con cielo nuvoloso e raffiche di vento da quadranti sud-occidentali che andranno intensificandosi nella serata e nella giornata di giovedì 21 novembre, quando si raggiungeranno onde alte più di un metro e mezzo. Temperature comprese tra gli 11° di minima ed i 17° di massima.Il vento forte darà quindi luogo ad ampie schiarite ed i cieli diverranno sereni lungo il litorale sin dalla nottata. Prevista prevalenza di bel tempo ma con abbassamento termico nel fine settimana.