Alla Vedetta sul Mediterraneo s'inaugura la mostra "L'eleganza del riccio"

Una mostra e un documentario per raccontare non solo la bellezza del riccio di mare ma anche la necessità di tutelarlo e preservarlo dallapesca indiscriminata che ne riduce sempre più la sua esistenza."L'eleganza del riccio" – questo il titolo della mostra – e "Quo vadis, riccio…" - è il titolo del documentario, che saranno presentati domenica 18 settembre 2022 a Giovinazzo, presso la Vedetta del Mediterraneo (Via Marco Polo 11) alle ore 19.30.L'arte per sperimentare e lanciare una nuova forma di campagna di sensibilizzazione mirata alla tutela dell'echinoderma, del suo habitat, della sua funzione nell'ecosistema marino.Durante la serata inaugurale ai saluti istituzionali di Vincenzo Leone (Direttore Marittimo della Puglia e Basilicata jonica) e Michele Sollecito (Sindaco del Comune di Giovinazzo), seguirà la tavola rotonda con Lucia Schinzano (giornalista e presidente del WWF Levante Adriatico), Francesco Bozzo (responsabile del progetto TUGEPLAL - Università degli Studi di Bari), Iginio Iurilli – (artista - scultore e pittore), Ruben Rotundo (giornalista e curatore del documentario "Quo Vadis, riccio…" e delle pillole "Le forme del riccio").Introduce e modera: Nicolò Carnimeo (Docente universitario e scrittore). Intermezzi musicali a cura di Diego Catalano (Kora) in "Somewhere over the sea".Accesso consentito previa prenotazione, e relativa conferma, inviando un'e-mail a: info@vedettamediterraneo.it L'evento - il secondo organizzato dall'associazione "Vedetta sul Mediterraneo" e inserito nel progetto "Giovinazzo... che accoglie", ilcontenitore promosso dalla Consulta della Cultura del Comune di Giovinazzo nell'ambito dell'estate giovinazzese 2022 - è realizzato incollaborazione con il WWF Levante Adriatico nell'ambito del progetto TUGEPLAL ("Tutela e Gestione dei Paracentrotus lividus e Arbacia lixula: una strategia di intervento nel litorale adriatico pugliese – TuGePlAl").La mostra sarà aperta al pubblico fino al 24 settembre dalle ore 16.30 alle ore 20.30. Ingresso libero.