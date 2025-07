Manuela Villa in tour: il 2 agosto appuntamento a Giovinazzo

Sarà una notte carica di emozioni quella dela Giovinazzo, in piazza Vittorio Emanuele II, dove ildi Giovinazzo, sotto la direzione artistica di, darà il via a un weekend di spettacolo e danza con un concerto d'eccezione per aprire le danze: protagonista assoluta, cantante, attrice e scrittrice, figlia del celebreIl tourfarà tappa sotto il cielo stellato di Giovinazzo per una serata in musica in cui la cantante porterà in scena i momenti più significativi della sua carriera artistica, tra classici della canzone italiana e brani originali.Apprezzata per la sua voce potente e duttile, Manuela Villa propone nei suoi spettacoli un repertorio che unisce radici e innovazione. Le sue esibizioni rendono omaggio alla grande, in particolare all'eredità del padre Claudio Villa, ma allo stesso tempo esprimono una visione interpretativa originale.L'artista, che ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 1991 e vanta una carriera costellata di esperienze televisive e teatrali, sarà la protagonista indiscussa della serata. Lo scorso anno è stata parte del cast del programmasu Rai Due e protagonista del tour teatrale, oltre alla pubblicazione del romanzoIl concerto rappresenta solo l'inizio di un weekend interamente dedicato allo spettacolo, promosso con passione e professionalità da Antonella Illuzzi, responsabile tecnico del Cuban Club Bari. Ex atleta internazionale di danze latino-americane, maestra e formatrice riconosciuta dalla FIDESM e dalla MIDAS, Antonella vanta un curriculum di prim'ordine, con allievi giunti a calcare i palchi dei programmi più seguiti della TV italiana, dadiPer maggiori informazioni e prenotazioni:• 348 795 2288• 342 094 5200• Sede Cuban Club - Via del Ciuccio SNC, Giovinazzo