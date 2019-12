Giovinazzo vista dall’obiettivo di Giuseppe Palmiotto

È stata inaugurata ieri sera a Mottola, in provincia di Taranto, la mostra dedicata agli scatti distimato fotografo giovinazzese che ama da sempre coinuigare gli aspetti più tradizionali della sua professione alla sperimentazione ed alle nuove prospettive a cui si presta la fotografia.Dodici, che sarebbe riduttivo chiamare fotografie, compongono l'esposizione di via Palagianello 53 nel caratteristico borgo tarantino ed invitano lo spettatore ad osservare con attenzione dettagli scelti e reinterpretati dalla personalissima ottica del loro autore.Nella raccolta fotografica, che l'autore preferisce definireGiovinazzo con il suo mare rappresenta il comune denominatore di tutti gli scatti. In ciascuno di essi, infatti, è immortalato un particolare della nostra cittadina interpretato in chiave moderna. Si tratta di una sperimentazione chesta conducendo da circa otto anni e che lo ha portato a realizzare finora ben trenta opere.Le opere esposte nell'allestimento mottolese non sono dunque che una parte di uno studio più esteso, che l'autore vorrebbe rendere fruibile prossimamente in una mostra più grande dover poter presentare i risultati più definiti e maturi di un lavoro di ricerca fotografico raffinato ed orientato ad una nuova ed originale interpretazione della realtà.La piccola anteprima vuole darne un succulento assaggio ed al tempo stesso festeggiare i quarant'anni dall'inizio del fantastico viaggio di Palmiotto nel variegato mondo della fotografia.L'esposizione sarà visitabile fino al 2 gennaio. L'ingresso è libero