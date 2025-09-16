Maiora ottiene la certificazione per la parità di genere

le misure di tutela dei dipendenti contro qualsiasi forma di discriminazione ;

; le strategie per la progressione di carriera femminile ;

; i processi di gestione delle risorse umane in fase di recruiting , che perseguono la parità di genere attraverso la definizione di rose di candidati bilanciate uomo-donna ;

, che perseguono la parità di genere attraverso la definizione di ; le politiche di welfare e legate alla genitorialità ;

e legate alla ; le policy in tema di retribuzione per verificare l'assenza di gap tra generi;

per verificare l'assenza di gap tra generi; le pratiche di sviluppo professionale e gestione dei talenti orientate a inclusione ed equità.

Maiora, azienda operante nel Centro-Sud nei canali GDO e Cash & Carry con le insegne Despar e Altasfera, ha ottenuto la, rilasciata dall'ente accreditato Si Cert Italy, a testimonianza di un modello organizzativo che integra equità, rispetto e inclusione.Già nel, quando ancora non era presente una norma statale italiana dedicata, l'azienda aveva ottenuto la certificazionerilasciata dall'omonima Fondazione. L'organizzazione senza scopo di lucro ha elaborato un metodo scientifico e oggettivo per misurare l'equità salariale nelle realtà imprenditoriali. Questo strumento, riconosciuto dallae sviluppato in collaborazione con l'esclusiva, mira a scardinare le ambiguità che, ancora oggi, rappresentano un ostacolo concreto nel mondo del lavoro.Maiora, che anni fa ha avviato un percorso da precursore nel proprio settore, distinguendosi per straordinaria visione, è stata laa ottenere la prestigiosa certificazione, attestando l'assenza di divari retributivi tra uomini e donne con pari qualifiche e mansioni.Questol'ha inoltre affermata come pioniera nell'adozione di politiche di sostenibilità e diversity, con un ruolo di rilievo nelAll'interno dell'organizzazione opera il, un team multidisciplinare composto da collaboratori e collaboratrici di diverse funzioni aziendali, incaricato di promuovere iniziative, analizzare indicatori e gestire un budget dedicato a progetti e attività per l'inclusione.Durante l'iter di certificazione, l'ente accreditatoha esaminato in profondità:Con circa, di cui il 47% donne, Maiora conferma il proprio ruolo di azienda attenta alla valorizzazione delle persone e alla costruzione di un contesto lavorativo sostenibile e rispettoso delle diversità.«L'ottenimento della certificazione UNI/PdR 125:2022 rappresenta una tappa fondamentale di un percorso iniziato molti anni fa, fondato su valori condivisi e sulla centralità delle persone. Questo traguardo dimostra come la cultura aziendale di Maiora, basata su equità, rispetto e pari opportunità, sia parte integrante del DNA dell'azienda e ci sproni a continuare a migliorare, giorno dopo giorno, il benessere e la valorizzazione dei nostri collaboratori. Tappe fondamentali di questo percorso sono il passaggio alla forma di Società Benefit dallo scorso anno e il prestigioso riconoscimento Top Employer, che Maiora detiene dal 2023, a testimonianza dell'attenzione costante riservata alle proprie risorse umane».è tra le principali protagoniste dell'evoluzione della. Con sede a Corato (BA) e presente in Puglia, Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise e Lazio con una solida squadra di(gestione diretta e in franchising) al dettaglio a, Maiora rappresenta una delle più grandi, innovative e solide realtà del territorio.