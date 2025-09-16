Maiora
Maiora
Speciale

Maiora ottiene la certificazione per la parità di genere

La certificazione conferma i risultati raggiunti nell’affermazione dell’uguaglianza di genere e di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso

Giovinazzo - martedì 16 settembre 2025 11.18 Sponsorizzato
Maiora, azienda operante nel Centro-Sud nei canali GDO e Cash & Carry con le insegne Despar e Altasfera, ha ottenuto la certificazione italiana per la Parità di Genere secondo la prassi UNI/PdR 125:2022, rilasciata dall'ente accreditato Si Cert Italy, a testimonianza di un modello organizzativo che integra equità, rispetto e inclusione.

Parità di genere: una scelta che ci accompagna da sempre
Già nel 2022, quando ancora non era presente una norma statale italiana dedicata, l'azienda aveva ottenuto la certificazione Equal Salary rilasciata dall'omonima Fondazione. L'organizzazione senza scopo di lucro ha elaborato un metodo scientifico e oggettivo per misurare l'equità salariale nelle realtà imprenditoriali. Questo strumento, riconosciuto dalla Commissione Europea e sviluppato in collaborazione con l'esclusiva Università di Ginevra, mira a scardinare le ambiguità che, ancora oggi, rappresentano un ostacolo concreto nel mondo del lavoro.

Maiora, che anni fa ha avviato un percorso da precursore nel proprio settore, distinguendosi per straordinaria visione, è stata la prima realtà della Grande Distribuzione Organizzata e del Sud Italia a ottenere la prestigiosa certificazione Equal Salary, attestando l'assenza di divari retributivi tra uomini e donne con pari qualifiche e mansioni.

Questo traguardo l'ha inoltre affermata come pioniera nell'adozione di politiche di sostenibilità e diversity, con un ruolo di rilievo nel promuovere occupazione e cultura inclusiva nel Mezzogiorno.
Il percorso di certificazione

All'interno dell'organizzazione opera il Comitato Guida per la Parità di Genere, un team multidisciplinare composto da collaboratori e collaboratrici di diverse funzioni aziendali, incaricato di promuovere iniziative, analizzare indicatori e gestire un budget dedicato a progetti e attività per l'inclusione.

Durante l'iter di certificazione, l'ente accreditato Si Cert Italy ha esaminato in profondità:
  • le misure di tutela dei dipendenti contro qualsiasi forma di discriminazione;
  • le strategie per la progressione di carriera femminile;
  • i processi di gestione delle risorse umane in fase di recruiting, che perseguono la parità di genere attraverso la definizione di rose di candidati bilanciate uomo-donna;
  • le politiche di welfare e legate alla genitorialità;
  • le policy in tema di retribuzione per verificare l'assenza di gap tra generi;
  • le pratiche di sviluppo professionale e gestione dei talenti orientate a inclusione ed equità.
Con circa 2.900 collaboratori, di cui il 47% donne, Maiora conferma il proprio ruolo di azienda attenta alla valorizzazione delle persone e alla costruzione di un contesto lavorativo sostenibile e rispettoso delle diversità.

Dichiarazione di Grazia de Gennaro, Consigliera di Amministrazione con delega alla Comunicazione, Sostenibilità e Diversity

«L'ottenimento della certificazione UNI/PdR 125:2022 rappresenta una tappa fondamentale di un percorso iniziato molti anni fa, fondato su valori condivisi e sulla centralità delle persone. Questo traguardo dimostra come la cultura aziendale di Maiora, basata su equità, rispetto e pari opportunità, sia parte integrante del DNA dell'azienda e ci sproni a continuare a migliorare, giorno dopo giorno, il benessere e la valorizzazione dei nostri collaboratori. Tappe fondamentali di questo percorso sono il passaggio alla forma di Società Benefit dallo scorso anno e il prestigioso riconoscimento Top Employer, che Maiora detiene dal 2023, a testimonianza dell'attenzione costante riservata alle proprie risorse umane».

Maiora SpA SB è tra le principali protagoniste dell'evoluzione della GDO nel Centro-Sud Italia. Con sede a Corato (BA) e presente in Puglia, Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise e Lazio con una solida squadra di più di 2800 collaboratrici e collaboratori e 525 punti di vendita (gestione diretta e in franchising) al dettaglio a insegna Despar, Eurospar, Interspar e 14 Cash & Carry Altasfera, Maiora rappresenta una delle più grandi, innovative e solide realtà del territorio.
  • Maiora
Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori
16 settembre 2025 Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori
Regionali, Marcello Gemmato conferma: «Disponibile per candidatura a presidenza»
16 settembre 2025 Regionali, Marcello Gemmato conferma: «Disponibile per candidatura a presidenza»
Altri contenuti a tema
Despar Centro Sud, la nuova edizione di "Scuolafacendo" con buoni didattici Despar Centro Sud, la nuova edizione di "Scuolafacendo" con buoni didattici Debutta anche il contest “Gli Eroi del Buon Cibo”
Maiora Despar Centro-Sud cresce e investe: più ricavi, più occupazione e valore alle persone Maiora Despar Centro-Sud cresce e investe: più ricavi, più occupazione e valore alle persone Nel 2024 significativi traguardi e un importante bilancio di esercizio. Per il 2025 confermati gli investimenti e previste oltre 400 nuove assunzioni
Maiora e Welfood: una partnership di valore per il benessere di collaboratori e collaboratrici Maiora e Welfood: una partnership di valore per il benessere di collaboratori e collaboratrici Maiora SpA SB presenta il nuovo servizio “Benessere 360”, riconfermando l'attenzione per un ambiente positivo per i dipendenti
A Giovinazzo screening gratuiti all'Eurospar: arriva la carovana della prevenzione A Giovinazzo screening gratuiti all'Eurospar: arriva la carovana della prevenzione Il 10 ottobre presso l’Eurospar di Via Bari screening gratuiti endocrinologici per le donne e gli uomini: Maiora sostiene per il terzo anno il progetto itinerante di Komen Italia
Maiora diventa Spa benefit e continua a crescere Maiora diventa Spa benefit e continua a crescere Il 2024 del gruppo pugliese è ricco di novità che riguardano significativi traguardi e un importante bilancio di esercizio 2023
A Giovinazzo torna la “Carovana della Prevenzione” A Giovinazzo torna la “Carovana della Prevenzione” Il 5 ottobre presso l’Eurospar di Via Bari screening gratuiti senologici per le donne: Maiora sostiene per il secondo anno il progetto itinerante di Komen Italia
Despar centro-sud con Komen Italia: torna la “Carovana della Prevenzione” Attualità Despar centro-sud con Komen Italia: torna la “Carovana della Prevenzione” Screening gratuiti senologici, urologici ed endocrinologici per donne e uomini: Maiora sostiene per il secondo anno il progetto
Arriva a Giovinazzo la “Carovana della prevenzione”: visite gratuite senologiche all’​Eurospar Arriva a Giovinazzo la “Carovana della prevenzione”: visite gratuite senologiche all’​Eurospar Maiora sostiene il programma nazionale itinerante ideato da Komen Italia che farà tappa a Giovinazzo il prossimo 6 ottobre
Polifonica Giovinazzo, omaggio in musica all'Addolorata
16 settembre 2025 Polifonica Giovinazzo, omaggio in musica all'Addolorata
Maldarizzi Automotive e Dongfeng Italia: alla Fiera del Levante il debutto nazionale della nuova gamma di veicoli commerciali
16 settembre 2025 Maldarizzi Automotive e Dongfeng Italia: alla Fiera del Levante il debutto nazionale della nuova gamma di veicoli commerciali
Sant'Agostino, che festa per la "decima " al Gamberemo
15 settembre 2025 Sant'Agostino, che festa per la "decima" al Gamberemo
Il Festival Beer approda a Giovinazzo
15 settembre 2025 Il Festival Beer approda a Giovinazzo
Molfetta, in arrivo la risonanza magnetica per l’ospedale Don Tonino Bello
15 settembre 2025 Molfetta, in arrivo la risonanza magnetica per l’ospedale Don Tonino Bello
Musica per la Festa dell'Addolorata: a San Giovanni Battista il concerto
15 settembre 2025 Musica per la Festa dell'Addolorata: a San Giovanni Battista il concerto
Premio Fondazione Megamark a Paolo Maccari con "Ballata di Memmo e del Biondo " e Enrico Fink con “Patrilineare "
15 settembre 2025 Premio Fondazione Megamark a Paolo Maccari con "Ballata di Memmo e del Biondo" e Enrico Fink con “Patrilineare"
10
Rifiuti, il solito sabato sera tra piazza Garibaldi e via Marconi
15 settembre 2025 Rifiuti, il solito sabato sera tra piazza Garibaldi e via Marconi
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.